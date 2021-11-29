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Эксперт ответил на скандальное заявление украинского полковника о трусливости армии РФ

29 ноября 2021, 16:40  •  155 • Политика
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Специалист опустил незалежного спикера с небес на землю
Практически все государственные, общественные и военные деятели Украины от мала до велика с большим удовольствием говорят гадости в адрес нашей страны. Недавно полковник запаса ВСУ объявил, что российская армия состоит из трусов, которые сбегут, как только столкнутся с украинскими бойцами. По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, такое высказывание говорит о том, что спикер давно оторвался от реальности.
Со скандальным заявлением выступил полковник запаса Петр Недзельский. Незалежный уверен, что украинская армия может с легкостью обратить наших военных в бегство. Мол, как только русские увидят мощь и силу незалежных, они сразу же побросают оружие и с ужасом начнут улепетывать.
Шурыгин отметил, что этот товарищ давно находится в отставке, однако продолжает попытки оставаться на плаву хотя бы в медийной сфере. Военный эксперт подчеркнул, что серьезные украинские деятели вряд ли разделяют позицию скандалиста. Вояки с Незалежной пока способны трезво оценить свои возможности и вряд ли полезут на рожон.
По поводу Недзельского Шурыгин пояснил, что тот специально выдумывает миф о сильной украинской армии, потому что по факту в этой сфере незалежным совсем нечем гордиться.
"Поскольку никаких успехов особых нет, то надо их придумать", – отмечает специалист в беседе с корреспондентом издания "Известия".
К слову, и недавно в Киеве заявили, что готовы ответить на мифические угрозы Москвы ударом по российским атомным электростанциям.

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