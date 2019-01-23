Эксперт оценила сокращение запасов газа в подземных хранилищах Украины до 39%

Политолог, кандидат политических наук Анна Арямова в беседе с Nation News прокомментировала сокращение запасов газа в подземных хранилищах Украины до 39%.

«Власть Украины закупает российское же топливо у Белоруссии, у европейских стран в разы дороже», — напомнила она.

По словам эксперта, если у Киева не будет средств на приобретение более дорогостоящего российского газа, то запасы, конечно, станут сокращаться, тем более сейчас зима.

«Но это всё создано украинской властью собственноручно. Поэтому они тратят гораздо больше средств в условиях глубочайшего кризиса в экономике, а во-вторых, этих средств просто нет», — пояснила Арямова.

В сентябре политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о «колоссальных запасах газа» в стране.