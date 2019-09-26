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Эксперт оценила наряд Елены Зеленской

26 сентября 2019, 15:09  •  215 • Украина
Международный эксперт по этикету и протоколу, журналист Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги президента Украины Елены Зеленской, в котором та пришла на ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке (брючный костюм-тройка с жилеткой на голое тело).
 
@olenazelenska_official Instagram
 

«Действительно, в образе госпожи Зеленской не хватает блузки, несмотря на то что этот жилет выполняет функцию топа. Чем больше открыто тело на важных мероприятиях, тем хуже», — заявила Холгова.

Вместе с тем, как отметила эксперт, Зеленская очень хорошо выглядела и выбранный цвет — небесно-голубой — благородный и ей к лицу.

В свою очередь, эксперт моды, стилист и дизайнер Влад Лисовец в беседе с URA.RU выразил мнение, что образ первой леди получился очень элегантным и свежим.

«Это женственный и в то же время солидный наряд. Выглядит очень симпатично, без какой-либо вульгарности», — сказал он.

Как пояснил Лисовец, одежда потеряла официоз, какой был во времена, когда нужно было подбирать наряды для определённого случая.

«Конечно, у первых леди немного другая жизнь, но если посмотреть, какими были их наряды на протяжении последних пяти лет, то мы увидим, что они меняются», — добавил эксперт.

В 2017 году пользователи социальных сетей заявили, что жена президента США Дональда Трампа Меланья копировала стиль главной героини сериала «Карточный домик» Клэр Андервуд.

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