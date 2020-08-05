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Эксперт оценил желание Кравчука создать площадку для «возвращения» Крыма

05 августа 2020, 16:45  •  255 • В России

Заявление первого президента Украины Леонида Кравчука об инициативе создания отдельной делегации для обсуждения вопроса возвращения Крыма Украине - это желание объединить западных партнеров на антироссийской позиции и придать большего веса государству на международной арене. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владимир Джаралла.

Ранее нынешний представитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире украинского телеканала заявил, что необходимо создать отдельную делегацию, которая будет решать вопрос возвращения Крыма Украине, поскольку в минской Трехсторонней группе сделать это невозможно.

Кроме того, экс-президент считает, что в состав этой группы нужно включить представителей крымскотатарского народа и закрепить в Конституции Украины, что Крым является не просто территориальной автономией, а национальной территорией.

- Смысл предложения Кравчука в том, чтобы создать некоторую группу, структуру для контакта с западными странами. Тем самым удастся объединить западных партнеров - американских и европейских - на антироссийской позиции, - отмечает Джаралла.

- Это придаст большего веса самой Украине и сделает ее более значительной державой, так как очевидно, что к ней потерян интерес у всех, и она уже находится на периферии политических событий. Замысел Кравчука в том, что эта структура поможет исправить ситуацию.

Также политолог заявил, что инициатива Кравчука по части внесения изменений статуса Крыма в Конституцию - не что иное, как заигрывание с эмигрантами-националистами, осевшими на Украине.

- Находясь в статусе президента Украины, Кравчук был против той самой национальной автономии. Сейчас это то, к чему стремится группа иммигрантов-националистов, осевших на Украине. Но теперь, когда Крым в России навсегда, любые заявления украинской стороны особого значения не имеют. Поэтому можно принимать даже мертвые статьи в Конституцию, ведь это, как полагает Кравчук, даже будет не его проблема, - добавил эксперт.

Политолог Владислав Ганжара отмечает, что минский процесс ни в коей мере не пересекается с Крымом, поскольку полуостров - неотъемлемая часть России:

- На международном уровне дискуссии Россия ни с кем не будет вести дискуссии. Никаких контактных групп по вопросу статуса Крыма, безусловно, не будет без участия России. Площадки так называемые по «деоккупации» не создаются, это все пустые заявления украинских властей.

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