Эксперт оценил заявления в Польше об угрозе для экономики из-за нехватки рабочих с Украины

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил заявление главы польского кадрового агентства Кшиштофа Инглота о том, что возможный отток украинских рабочих в Германию является угрозой для экономики Польши.

По словам эксперта, «польской экономике стоит посочувствовать».

Как отметил Родионов, ситуация с трудовой миграцией в век глобализма актуальна для всех стран.

«Другой вопрос — не приводит ли использование дешёвой иностранной рабсилы к безработице собственного населения. В той же Польше — не приводит», — считает эксперт.

Он пояснил, что большая часть трудоспособных поляков находятся на заработках в Европе.

Ранее сообщалось, что в ФРГ могут упростить получение рабочей визы для приезжих из не входящих в ЕС стран. Как прогнозирует служба занятости, в этом случае порядка 59% трудовых мигрантов с Украины выберут немецкие компании.