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Эксперт оценил заявления в Польше об угрозе для экономики из-за нехватки рабочих с Украины
30 октября 2018, 20:39 • 37 • Украина
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил заявление главы польского кадрового агентства Кшиштофа Инглота о том, что возможный отток украинских рабочих в Германию является угрозой для экономики Польши.
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По словам эксперта, «польской экономике стоит посочувствовать».
Как отметил Родионов, ситуация с трудовой миграцией в век глобализма актуальна для всех стран.
«Другой вопрос — не приводит ли использование дешёвой иностранной рабсилы к безработице собственного населения. В той же Польше — не приводит», — считает эксперт.
Он пояснил, что большая часть трудоспособных поляков находятся на заработках в Европе.
Ранее сообщалось, что в ФРГ могут упростить получение рабочей визы для приезжих из не входящих в ЕС стран. Как прогнозирует служба занятости, в этом случае порядка 59% трудовых мигрантов с Украины выберут немецкие компании.
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