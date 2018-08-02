Эксперт оценил заявление Украины о появлении в Венгрии поста министра по развитию Закарпатской области

Профессор института социологии Венгерской академии наук Пал Тамаш в беседе с RT поделился мнением о том, что МИД Украины вручил временному поверенному в делах Венгрии на Украине ноту в связи с созданием венгерским правительством должности министра по развитию Закарпатской области.

«Во-первых, это не министры, а комиссары. Фактически, если страна на своей территории или в сопредельных государствах хочет уделить внимание какому-то конкретному вопросу (на данный момент это проблема венгерского меньшинства в Закарпатье), то создаётся такой пост. Это не является каким-то моментом проверки или чем-то агрессивным. Украине подобное может не нравиться, но это не является политическим или территориальным вопросом», — считает Тамаш.

Как считает эксперт, основной обязанностью нового должностного лица может стать контроль за распределением венгерского бюджета в других странах.

«Создание такой должности абсолютно точно нельзя связать с ухудшением отношений Венгрии и Украины. Таких комиссаров много в разных странах, например в Словакии. В этом нет ничего особенного. В последнее время любой венгр, отправляющий своего ребёнка в венгерскую школу, на Украине или за её пределами, получает госсубсидии и правительственную стипендию от Венгрии, которая участвует в десятках других проектов — от создания детских школ до ремонта музеев. Соответственно, комиссар будет контролировать эти процессы», — заключил он.

Ранее МИД Украины вручил временному поверенному в делах Венгрии на Украине Ласло Папу ноту в связи с созданием венгерским правительством должности министра по развитию Закарпатской области. В МИД подчеркнули, что «в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины».