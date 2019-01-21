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Эксперт оценил заявление Украины о потерях в случае прекращения транзита газа

21 января 2019, 21:09  •  143 • Украина
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал RT заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о потерях Украины в случае, если контракт о транзите российского газа с 2020 года не будет подписан.
 
РИА Новости
 

«Понятно, из чего исходит Витренко. В год «Нафтогаз» получает от «Газпрома» порядка $2,5—3 млрд за транзит газа. Объём платежей зависит от действующего тарифа, который высчитывается в соответствии с договором, а также от объёмов прокачки», — считает эксперт.

Он отметил, что в 2018 году «объём был ниже, чем в 2017-м, за счёт того, что «Газпром» получил возможность максимально загружать» «Северный поток» и лишил Украину «порядка 7 млрд кубов газа».

Фролов также обратил внимание на заявление Витренко о том, что «в отличие от ситуации в 2009 году, газ на Украине будет».

Эксперт подчеркнул, что исполнительный директор «Нафтогаза» таким способом пытается ответить сразу на два вопроса, возникающих у политиков и экспертов к действующему руководству украинской компании.

«Вопрос первый и главный заключается в том, как «Нафтогаз» будет обеспечивать поставки газа населению ряда регионов, если упадёт или прекратится транзит. Ведь поставки населению напрямую зависят от давления в ГТС. Понятно, что его недостаточно, если нет газа. И второй вопрос о закупках газа. Стокгольмский арбитраж обязал украинскую компанию в декабре 2017 года закупать газ у «Газпрома» в объёме не менее 4 млрд кубов в год или оплачивать его. Видимо, Витренко апеллирует к тому, что всё в полном порядке и у Украины будут реверсные поставки», — сказал он.

Ранее Витренко сообщил, что в случае, если контракт о транзите российского газа с 2020 года не будет подписан, Украина потеряет около $3 млрд в год.

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