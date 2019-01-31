Эксперт оценил заявление украинского экс-министра об экономическом крахе без России

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что в случае ухудшения отношений с Россией стране грозит экономический крах.

По мнению Червоненко, Украина должна проводить самостоятельную политику, перестать быть унижающейся перед Западом «попрошайкой» и вести диалог с Россией.

«Это правильные слова. Но они были бы куда уместнее, если бы были сказаны в октябре-ноябре 2013 года. Червоненко — человек с опытом, и он всё это мог сказать гораздо раньше... Конечно, впереди выборы, надо об этом напомнить. Но если бы об этом напоминали чуть раньше, а не перед ними, было бы намного легче и проще. И Украина сегодня не была бы в том состоянии катастрофы и развала, в котором находится», — сказал он.

По словам эксперта, надежда на то, что ситуация хоть как-то изменится, «есть при любой смене действующей власти».

Следующий президент, по мнению Дудчака, будет вести «более прагматичную политику и восстанавливать экономические связи».

«Думаю, следующий кандидат будет более прагматичным. Порошенко уже не способен на что-то повлиять… Действия украинского президента просчитали определённые личности и помогли ему прийти к власти», — сказал он.

Ранее украинский экс-министр предрёк стране экономический крах без России.