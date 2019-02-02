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Эксперт оценил заявление украинских властей о переименовании УПЦ
02 февраля 2019, 10:09 • 73 • Украина
Доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев прокомментировал RT заявление директора департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрея Юраша о возможности самостоятельно переименовать УПЦ.
Reuters
«Такие заявления об УПЦ звучат из-за того, что недавно под двумя названиями зарегистрировали так называемую автокефальную церковь. Там и третье название ещё присутствует. И наличие старых табличек и наименований украинские власти очень раздражает в случае с украинской канонической церковью. Поэтому и происходит такое давление», — сказал он.
По словам Силантьева, украинские власти могут и не дожидаться завершения отведённых УПЦ трёх месяцев на переименование и начать процедуру раньше, потому что «в Киеве свои собственные законы особо не соблюдают».
«Это не первый раз в истории, когда происходит давление на православных верующих. Но тем, кто устраивает гонения, это не приносит желаемого эффекта, только даёт верующим силы и стойкость», — заключил эксперт.
Ранее власти Украины заявили, что в случае отказа Украинской православной церкви от переименования они сами решат, как её назвать.
Отмечается, что в названии УПЦ должна быть отражена её принадлежность к Русской православной церкви.
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