Эксперт оценил заявление украинских властей о переименовании УПЦ

Доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев прокомментировал RT заявление директора департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрея Юраша о возможности самостоятельно переименовать УПЦ.

«Такие заявления об УПЦ звучат из-за того, что недавно под двумя названиями зарегистрировали так называемую автокефальную церковь. Там и третье название ещё присутствует. И наличие старых табличек и наименований украинские власти очень раздражает в случае с украинской канонической церковью. Поэтому и происходит такое давление», — сказал он.

По словам Силантьева, украинские власти могут и не дожидаться завершения отведённых УПЦ трёх месяцев на переименование и начать процедуру раньше, потому что «в Киеве свои собственные законы особо не соблюдают».

«Это не первый раз в истории, когда происходит давление на православных верующих. Но тем, кто устраивает гонения, это не приносит желаемого эффекта, только даёт верующим силы и стойкость», — заключил эксперт.

Ранее власти Украины заявили, что в случае отказа Украинской православной церкви от переименования они сами решат, как её назвать.

Отмечается, что в названии УПЦ должна быть отражена её принадлежность к Русской православной церкви.