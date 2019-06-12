Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Нур-Султане началась инаугурация Токаева
Убийство русского перед Днем России: "в Германии проблему видим, а у себя н...
Бросок на Приштину: как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах
«На фоне внутреннего кризиса»: в Еврокомиссии призвали ЕС сплотиться перед угроз...
Главная / Украина

Эксперт оценил заявление Тимошенко о «падении» экономики Украины

12 июня 2019, 11:09  •  53 • Украина
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал RT заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о «падении» экономики Украины.
 
РИА Новости
 

По словам Тимошенко, бюджет Украины перестал получать плановые доходы от налогов, и в настоящее время «пополняется на значительную часть печатными эмиссионными деньгами Национального банка».

Дудчак отметил, что экономика страны в настоящее время действительно находится в сложном положении. 

«Процесс, который идёт с начала 2014 года, умышленно разрушалась экономика. Подписание соглашения с ЕС об ассоциации и зоне свободной торговли — это мощный гвоздь в крышку гроба украинской экономики. Очень выросло и отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, импорт растёт большими темпами, чем экспорт, валюта в страну поступают благодаря работающим украинцам за рубежом. То, что Тимошенко констатирует этот факт — это вещи очевидные», — отметил Дудчак.

Он добавил, что то руководство, которое было в стране последние пять лет, достойно критики, но, как пояснил эксперт, даже если сейчас поставить Тимошенко во главе государства, она бы «вряд ли что-то сделала».

По мнению Дудчака, можно предположить, что идёт эмиссия гривны.

«Курс можно держать в принципе пока что…можно повышать учетную ставку Национального банка, но это убьёт кредитование экономики. Беда в том, что убиваются целые отрасли. На каком-то этапе могут решить проблему путём эмиссии, но это опять же будет иметь свои последствия», — заключил аналитик.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о «падении» экономики Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
11 июня 2019, 18:54
Зеленский попросил Верховную раду уволить генпрокурора Украины
11 июня 2019, 23:39
Глава МИД Украины заявил, что страна не сможет вступить в ЕС до 2030 года
11 июня 2019, 22:09
Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки
11 июня 2019, 22:09
Депутат Рады заявил о превращении Зеленского в «маленького Порошенко»
12 июня 2019, 11:09
Число жертв пожара в психбольнице Одессы возросло до семи
11 июня 2019, 18:54
КС Украины потребовал доказательств отсутствия коалиции в Раде
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2019, 05:54
"Надеюсь, он на меня не обидится": Лавров раскрыл содержание секретной беседы с Керри о Крыме
11 июня 2019, 09:24
Американский адмирал пожаловался на русских моряков и лётчиков: "Не соответствуют тому, что мир ожидает"
11 июня 2019, 15:39
Украина на слушаниях в Гааге потребовала газ из Чёрного моря
07 июня 2019, 20:39
«Заменить катапульту сложно»: с какими проблемами столкнулась американская программа создания новейших авианосцев
09 июня 2019, 08:39
Почему от истории рейса МН17 пахнет долларами и ложью одновременно?
06 июня 2019, 05:54
"На Украине американцев будут рвать, как в Ираке": Эксперт - о месте возможного конфликта между Россией и США
06 июня 2019, 05:54
"Кто ему позволил?": Порошенко обрушился с критикой на Зеленского из-за возможного снятия блокады с Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.