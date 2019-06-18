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Эксперт оценил заявление Тимошенко о конкуренции с Россией по поставкам газа в ЕС
18 июня 2019, 16:39 • 67 • Украина
Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Reuters
«Тимошенко в своей речи довольно странным образом объединила газодобычу и транспортировку сырья на экспорт, хотя изначально это совершенно разные отрасли», — сказал Гривач.
Он также выразил мнение, что такая риторика вызвана предстоящими выборами в украинский парламент.
Как отметил эксперт, все заявления Тимошенко перекрывает один довод — если бы Киев мог заметно нарастить добычу, он бы уже это сделал.
В марте эксперт Александр Охрименко прокомментировал НСН заявление украинской стороны о плане действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа.
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