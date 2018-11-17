Эксперт оценил заявление США о помощи Украине в борьбе с «агрессией»

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал в беседе с RT обещание госсекретаря США Майка Помпео помочь Украине в борьбе с «российской агрессией», поскольку, по его словам, в этом отношении у Киева нет большего друга, чем Вашингтон.

По мнению Жарихина, подобная дружба только «создаст ещё более тяжелую ситуацию» на Украине.

«Если считать другом того, кто всё время провоцирует своего приятеля на необдуманные, неразумные и катастрофические для него действия, то США действительно большой друг. В своё время они хорошо подружились с Афганистаном, Ливией и Ираком. Теперь хотят дружить с Украиной. Мне кажется, украинскому руководству всё же надо реально оценивать ту «помощь», которая на самом деле является провоцированием на безумные шаги», — сказал он.

При этом Жарихин добавил, что украинская сторона самостоятельно отказалась от настоящих партнёрских взаимоотношений.

«У них был друг, с которым они рассорились, — это Россия, которая много лет создавала для Украины очень серьёзные экономические преференции, исчислявшиеся миллиардами долларов. Но они посчитали, что у этого друга можно будет продолжать брать помощь, называя его «агрессором» и «врагом», — подчеркнул эксперт.

Ранее Помпео пообещал министру иностранных дел Украины Павлу Климкину помощь в борьбе с «российской агрессией».