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Эксперт оценил заявление США о помощи Украине в борьбе с «агрессией»

17 ноября 2018, 14:24  •  140 • Украина
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал в беседе с RT обещание госсекретаря США Майка Помпео помочь Украине в борьбе с «российской агрессией», поскольку, по его словам, в этом отношении у Киева нет большего друга, чем Вашингтон.
 
© Liu Jie/Xinhua globallookpress.com
 

По мнению Жарихина, подобная дружба только «создаст ещё более тяжелую ситуацию» на Украине.

«Если считать другом того, кто всё время провоцирует своего приятеля на необдуманные, неразумные и катастрофические для него действия, то США действительно большой друг. В своё время они хорошо подружились с Афганистаном, Ливией и Ираком. Теперь хотят дружить с Украиной. Мне кажется, украинскому руководству всё же надо реально оценивать ту «помощь», которая на самом деле является провоцированием на безумные шаги», — сказал он.

При этом Жарихин добавил, что украинская сторона самостоятельно отказалась от настоящих партнёрских взаимоотношений.  

«У них был друг, с которым они рассорились, — это Россия, которая много лет создавала для Украины очень серьёзные экономические преференции, исчислявшиеся миллиардами долларов. Но они посчитали, что у этого друга можно будет продолжать брать помощь, называя его «агрессором» и «врагом», — подчеркнул эксперт.

Ранее Помпео пообещал министру иностранных дел Украины Павлу Климкину помощь в борьбе с «российской агрессией».

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