Эксперт оценил заявление Швеции о способности создать России проблемы

Военный эксперт Дмитрий Болтенков в четверг, 13 мая, прокомментировал «Известиям» заявление командующих вооруженными силами Швеции о том, что армия страны способна вести войну с Россией и доставить проблемы в этом противостоянии.

По его словам, поведение шведов не что иное, как признаки желания Стокгольма выйти из нейтралитета с Москвой и сотрудничать с НАТО.

«Сегодняшнее высказывание связано с общим руслом западноевропейской политики. Видимо Швеция хочет потихоньку выйти из нейтралитета и связаться со структурами НАТО. Плюс, скорее всего, национальная армия просит денег, чтобы стать лучше», — заявил он.

Болтенков напомнил, что Швеция имеет достаточно развитую военную промышленность. Так, по его словам, в стране были созданы несколько удачных систем оружия, среди которых истребитель «Вигген», который подавали на экспорт в Бразилию и Таиланд.

Кроме того, эксперт отметил удачные проекты боевых кораблей Швеции и численное превосходство подводных лодок страны в Балтике.

Однако Болтенков указал, что всё это не поможет против Калининградского оборонительного района, так как армия Швеции хоть и обладает определенным военным потенциалом, но не имеет боевого опыта уже на протяжении нескольких столетий.

«Безусловно, у военных любой страны могут быть планы войны с соседями. Хотя мы об этом не говорим, а вот Швеция решила высказаться. С ее стороны не очень красивый знак», — отметил он.

Эксперт допустил, что шведы, конечно, могут создать России определенные проблемы, но очень незначительные и крайне краткосрочные, так как российская армия полностью превосходит их по общим силам.

«Бояться нам нечего. Но мы и не собираемся с ними воевать просто так», — заключил Болтенков.

Ранее в этот же день главнокомандующий ВВС Швеции Карл-Юхан Эдстрем заявил, что армия страны способна создать военные проблемы даже такому крупному противнику, как Россия. По его словам, Москва чаще стала проводить учения, причем на данный момент они выглядят масштабнее и сложнее, чем в предыдущие годы. Он отметил, что в связи с этим Швеция будет отрабатывать удары по уязвимым местам потенциального противника, чтобы иметь над ним превосходство.

В свою очередь, командующий сухопутными войсками Швеции Карл Энгельбректсон выразил уверенность, что им необходимо объединиться с Финляндией для совестных учений, чтобы быть готовыми к действиям в стратегически важных областях страны, пишет «Газета.ру».

В марте шведские аналитики назвали преимущества РФ в случае конфликта с НАТО. В материале экспертов отмечалось, что Москва продолжает сохранять выгодное геополитическое положение на суше в районе Балтийского моря, что позволит стране в случае возникновения угрозы военных действий быстрее получить необходимое подкрепление.

Москва не раз указывала, что страны Запада пугают друг друга несуществующей «российской угрозой» с целью наращивания военного присутствия у границ РФ. При этом российская сторона не собирается ни с кем воевать, но принимает меры для защиты своих рубежей.

13 мая командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев отметил, что военные учения НАТО смещаются к российским границам, растет интенсивность полетов стратегической авиации США, что носит провокационный характер и оказывает негативное влияние на систему региональной безопасности в целом.