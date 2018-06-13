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Эксперт оценил заявление Порошенко о Трансанатолийском газопроводе
13 июня 2018, 21:39 • 91 • Украина
Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФАН оценил заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что украинская сторона может начать получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP).
Reuters
По словам эксперта, не только высказывания, но и само присутствие Порошенко на церемонии открытия выглядят загадочно.
Кроме того, считает Гривач, весьма сомнительно, что Киев сможет покупать азербайджанский газ, поступающий в TANAP, с учётом стоимости этого газа и высоких капзатрат на строительство проекта.
«Участие Петра Порошенко — это чисто политическая акция», — отметил он.
Ранее президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
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