Эксперт оценил заявление Порошенко о Трансанатолийском газопроводе

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФАН оценил заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что украинская сторона может начать получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP).

По словам эксперта, не только высказывания, но и само присутствие Порошенко на церемонии открытия выглядят загадочно.

Кроме того, считает Гривач, весьма сомнительно, что Киев сможет покупать азербайджанский газ, поступающий в TANAP, с учётом стоимости этого газа и высоких капзатрат на строительство проекта.

«Участие Петра Порошенко — это чисто политическая акция», — отметил он.

Ранее президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».