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Эксперт оценил заявление Порошенко о росте торговли Украины с ЕС
02 января 2019, 18:54 • 110 • Украина
Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что объём торговли между Украиной и Евросоюзом вырос на 40% за три года.
Reuters
«Порошенко имеет в виду, что доля в торговле с ЕС, конечно, выросла. Но это произошло после падения торговли с Россией и странами СНГ. На фоне снижения абсолютного показателя торговли с Россией доля Европейского союза подрастает. Также надо помнить, что ЕС — объединение 28 государств и население там более 500 млн. Ещё можно обратить внимание на увеличение импорта из Европы. А импортируют они подержанные автомобили и продукты машиностроения», — сказал эксперт.
Дудчак также отметил, что «заявление Петра Порошенко касается только относительных величин, а если вникать в детали, то становится видно, что Украина превращается в типичную колониальную страну».
Ранее Порошенко сообщил о росте объёма торговли между Украиной и Евросоюзом на 40% за три года.
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