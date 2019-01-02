Эксперт оценил заявление Порошенко о росте торговли Украины с ЕС

Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что объём торговли между Украиной и Евросоюзом вырос на 40% за три года.

«Порошенко имеет в виду, что доля в торговле с ЕС, конечно, выросла. Но это произошло после падения торговли с Россией и странами СНГ. На фоне снижения абсолютного показателя торговли с Россией доля Европейского союза подрастает. Также надо помнить, что ЕС — объединение 28 государств и население там более 500 млн. Ещё можно обратить внимание на увеличение импорта из Европы. А импортируют они подержанные автомобили и продукты машиностроения», — сказал эксперт.

Дудчак также отметил, что «заявление Петра Порошенко касается только относительных величин, а если вникать в детали, то становится видно, что Украина превращается в типичную колониальную страну».

Ранее Порошенко сообщил о росте объёма торговли между Украиной и Евросоюзом на 40% за три года.