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Эксперт оценил заявление Порошенко о непрекращении стрельбы на Украине

17 февраля 2019, 10:54  •  292 • Украина
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что «если Украина прекратит стрелять, не будет Украины».
 
Reuters
 

«Это заявление никак не связано с реальностью. Слова Порошенко призваны оправдать обстрелы Донбасса в рамках его предвыборной кампании. С одной стороны, он показывает себя патриотом, который пытается вернуть Донбасс, отвоевать его и сражается за Украину. С другой — намекает избирателям, что ключи от мира в его руках. То есть, по его плану, уставшие от войны люди поймут, что Порошенко переизберётся и наконец-то война закончится. И он на это неоднократно намекает. Тем не менее все эксперты уже давно сходились во мнении, что в рамках предвыборной кампании будет обострение на Донбассе. Его мы сейчас и наблюдаем», — сказал Безпалько.

По его словам, Порошенко, конечно же, не убеждён в том, что Россия — страна-агрессор, но «для него такое положение дел очень удобно».

«Президент Украины может постоянно списывать все беды на Москву и её политику. Но если российская сторона и правда агрессор, хоть это и не зафиксировано ни в каких документах, Минских соглашениях, нормандских и других форматах, пусть тогда Порошенко предъявит каких-то солдат, спутниковые снимки войск и так далее. Бывали случаи, когда войска одной страны находились на территории другой по разным обстоятельствам, но доказать их присутствие было проще пареной репы. А в случае с Украиной, Донбассом и российскими войсками никаких доказательств нет. Так что это просто слова, которые Порошенко продолжает повторять на протяжении последних пяти лет», — считает эксперт.

Ранее Порошенко заявил, что его «очень смущает», когда «некоторые говорят, что Украина и Россия должны прекратить стрелять».

По словам президента, «если Россия прекратит стрелять, будет мир. Если Украина прекратит стрелять, не будет Украины».

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