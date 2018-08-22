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Эксперт оценил заявление Порошенко о ключе от мира на Украине
22 августа 2018, 15:39 • 80 • Украина
Заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин в разговоре с RT прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко, по мнению которого установление мира на Украине зависит от России.
© Global Look Press
Эксперт считает, что заявление Порошенко связано с предстоящими на Украине выборами президента.
«Все эти заявления делаются для западных хозяев Порошенко. Он прекрасно знает, что президентов на Украине «назначают», а потом «оформляют» это в форме выборов. Соответственно, ему нужно показать тем, кто устраивал переворот 2014 года, что он лучший исполнитель их воли и что именно он может постоянно провоцировать конфликт с Российской Федерацией… Чтобы именно на него сделали ставку в Вашингтоне», — заявил он.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ключ от мира находится в Кремле.
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