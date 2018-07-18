Эксперт оценил заявление Порошенко о борьбе с досмотром судов пограничниками в Керченском проливе

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Nation News оценил заявление президента Украины Петра Порошенко о намерении вести борьбу с досмотром судов пограничниками в Керченском проливе.

«Я не знаю, как они собираются бороться. В Керченском проливе находится достаточно мощная группировка российских кораблей, поэтому вряд ли Порошенко удастся осуществить свой замысел», — сказал Литовкин.

По его словам, украинские пограничники должны вести себя цивилизованно и выполнять задачи, которые им даны.

Как отметил эксперт, Киев обязан действовать в соответствии с международными морскими законами.

Ранее политолог Андрей Коваленко в беседе с ФАН прокомментировал отказ Украины поддерживать общеевропейские проекты с участием России.