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Эксперт оценил заявление Порошенко о борьбе с досмотром судов пограничниками в Керченском проливе

18 июля 2018, 17:09  •  148 • Украина
Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Nation News оценил заявление президента Украины Петра Порошенко о намерении вести борьбу с досмотром судов пограничниками в Керченском проливе.
 
© Global Look Press
 

«Я не знаю, как они собираются бороться. В Керченском проливе находится достаточно мощная группировка российских кораблей, поэтому вряд ли Порошенко удастся осуществить свой замысел», — сказал Литовкин.

По его словам, украинские пограничники должны вести себя цивилизованно и выполнять задачи, которые им даны.

Как отметил эксперт, Киев обязан действовать в соответствии с международными морскими законами.

Ранее политолог Андрей Коваленко в беседе с ФАН прокомментировал отказ Украины поддерживать общеевропейские проекты с участием России.

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