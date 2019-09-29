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Эксперт оценил заявление об усилении позиций России в мире
29 сентября 2019, 11:24 • 161 • Украина
Профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин в беседе с RT прокомментировал заявление директора Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григория Перепелицы о том, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
© Komsomolskaya Pravda globallookpress.com
«Запад абсолютно, на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины. Теперь он на стороне России», — добавил он.
«Украина, конечно, Западу как таковая никогда не была нужна, кроме как в качестве «тарана» и «боевого топора» против России… Только из-за этого Украина представляла интерес для США… Я прекрасно помню, когда на CNN появилась картинка, CNN пытался найти Украину на карте, и согласно ему Украина находится на границе Афганистана и Пакистана. Этого вполне достаточно для того, чтобы понять, как американцы понимают, что такое Украина», — сказал Домрин.
По мнению эксперта, попытки «торпедировать политику Трампа и его намерение нормализовать отношения с Россией будут продолжаться».
«Поэтому с первой частью высказывания о ненужности Украины для Запада я согласен, а вот что касается того, что Украина «брошена под поезд», — нет. Украинские бандеровцы всё ещё могут надеяться на симпатию со стороны ряда высокопоставленных американских служащих», — заключил он.
Ранее Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
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