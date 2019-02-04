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Эксперт оценил заявление о возведении наблюдательных башен Украиной
04 февраля 2019, 17:24 • 181 • Украина
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал в разговоре с RT заявление главы украинской Государственной пограничной службы о возведении Украиной пяти наблюдательных башен на побережье Азовского моря и ведении переговоров о закупке 22 французских патрульных кораблей.
РИА Новости
«С практической точки зрения в Азовском регионе нет необходимости для возведения подобных сооружений. Разве что для отчёта перед вышестоящими органами в Вашингтоне», — отметил эксперт.
Переговоры о покупке 22 французских патрульных кораблей Коновалов объяснил тем, что «оптом закупать дешевле», и надеждой украинцев на приобретение кораблей за счёт ЕС.
Ранее глава украинской Государственной пограничной службы Пётр Цигикал заявил, что Украина возвела пять наблюдательных башен на побережье Азовского моря и ведёт переговоры о закупке 22 французских патрульных кораблей.
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