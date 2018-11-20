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Эксперт оценил заявление о потерях Украины от запуска «Турецкого потока»
20 ноября 2018, 13:54 • 119 • Украина
Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин прокомментировал RT заявление главы Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонида Униговского о последствиях для Украины запуска газопровода «Турецкий поток».
© turkstream.info
«Дело в том, что сегодня, если говорить объективно, те люди, которые в 2014 году пришли к власти, совершенно некомпетентны и необразованны... До 2014 года про многих из них никто не знал. В экономике они ничего не смыслят. Они всегда знали, что если подобраться к газовым потокам, то можно стать богатым. Теперь труба пересохла и они кричат, что их не покормили. Но газа не будет, и тут всё дело просто в глобальной экономике», — сказал эксперт.
Соскин также отметил, что строительство российского газопровода выгодно всем странам, принимающим в этом участие.
«Россия построила «Турецкий поток», его морскую часть — это самое сложное. И газ пойдёт соответствующим образом в Турцию. Вторая ветка тоже будет построена. Это выгодно России, Турции, корпорациям и населению», — заключил он.
По его словам, российский газ даст возможность получать больший процент ВВП каждой из стран, через которые он будет проходить.
«В мировой экономике нет такого понятия — кому-то навредить. Никто никому не вредит, это объективный экономический процесс. Но на Украине надо показать, что они якобы потерпевшие», — заключил он.
Ранее глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский заявил, что после запуска газопровода «Турецкий поток» транзит газа через Украину сократится на 12—13 млрд кубометров в год.
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