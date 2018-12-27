Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп с Меланией "под покровом ночи" впервые посетили Ирак
Украинский Генштаб доволен: ВСУ готовы к бою с Россией в условиях военного полож...
Нетаньяху «сорвался с цепи» после вывода войск США из Сирии
Трамп бросил Макрона на «растерзание» Эрдогану (Камран Гасанов)
Главная / Украина

Эксперт оценил заявление о планах по закреплению курса Украины на вступление в ЕС и НАТО

27 декабря 2018, 00:24  •  58 • Украина
Политолог Александр Дудчак в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Верховная рада в феврале 2019 года должна поддержать во втором чтении проект изменений в Конституцию, которыми закрепляется курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО.
 
Reuters
 

«Никто не спрашивает мнения украинского населения по этому вопросу. Кроме того, и в НАТО, и в ЕС неоднократно заявляли, что никаких шансов на членство Украины в этих организациях в ближайшее время нет», — отметил Дудчак.

По его мнению, вступление государства в какую-либо организацию не может быть целью, но может быть средством для достижения цели.

Ранее политолог Андрей Суздальцев в беседе с Nation News оценил слова Порошенко о том, что вступление страны в НАТО значительно усилит альянс на восточном фланге.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

58
Источник
Похожие новости
26 декабря 2018, 14:39
Захарова о провокациях Украины: терпение не безгранично
26 декабря 2018, 17:54
Порошенко объяснил решение не продлевать военное положение на Украине
26 декабря 2018, 14:39
На Украину за время военного положения не пустили более 1,6 тысячи россиян

26 декабря 2018, 21:24
Правительство РМ собралось принуждать Приднестровье к статусу в составе Молдовы
26 декабря 2018, 14:39
В Совфеде прокомментировали слова Луценко о «третьей волне оккупации» со стороны России
26 декабря 2018, 21:09
СНБО Украины ввёл дополнительные санкции против России
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
27 декабря 2018, 00:24
Скидки, штрафы и новая форма: глава ГИБДД Черников рассказал об итогах года и планах ...
27 декабря 2018, 00:39
ЧТО и ЗАЧЕМ пихают вам в голову "независимые" журналисты (aftershock.news)
27 декабря 2018, 00:39
Рэпер Элджей стал персоной нон грата на Украине после концерта в Киеве
27 декабря 2018, 00:24
Эксперт прокомментировал продление запрета на въезд мужчин из России на Украину
27 декабря 2018, 00:39
Свежая пресс-конференция Овсянникова снова обернулась позорищем (Руслан Осташко)
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
22 декабря 2018, 23:09
Украинский олигарх посоветовал Порошено и Турчинову с их детьми отправиться на корабле через Керченский пролив
23 декабря 2018, 12:09
Хакеры вскрыли переписку чиновников ЕС о Путине, Трампе и Украине
23 декабря 2018, 00:56
Петины собаки потеряли нюх
22 декабря 2018, 03:39
"Может отправить на дно весь флот США": Западные СМИ встревожились из-за фрегата России в Азовском море
22 декабря 2018, 14:54
Украинцы не хотят отвечать ни за президента, ни за себя
20 декабря 2018, 15:54
Группа военных кораблей выдвинется из Одессы: Хакеры получили доступ к документам о дате следующего "похода" Украины на Азов
22 декабря 2018, 13:24
"Цэ остаточнэ прощевай": Гаспарян о позоре и предательстве ″Нафтогаза″
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.