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Эксперт оценил заявление о планах по закреплению курса Украины на вступление в ЕС и НАТО
27 декабря 2018, 00:24 • 58 • Украина
Политолог Александр Дудчак в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Верховная рада в феврале 2019 года должна поддержать во втором чтении проект изменений в Конституцию, которыми закрепляется курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО.
Reuters
«Никто не спрашивает мнения украинского населения по этому вопросу. Кроме того, и в НАТО, и в ЕС неоднократно заявляли, что никаких шансов на членство Украины в этих организациях в ближайшее время нет», — отметил Дудчак.
По его мнению, вступление государства в какую-либо организацию не может быть целью, но может быть средством для достижения цели.
Ранее политолог Андрей Суздальцев в беседе с Nation News оценил слова Порошенко о том, что вступление страны в НАТО значительно усилит альянс на восточном фланге.
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