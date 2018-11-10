Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» об угрозе исключения Украины из энергосообщества ЕС

Эксперт по газовой отрасли Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с RT прокомментировал заявление главного исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что Украина может оказаться вне Европейского энергетического сообщества.

«Тут есть формальная трактовка. Украина — не член Евросоюза, не является элементом общеевропейской энергетической системы, не подчиняется тем нормам регулирования энергетических рынков, которые есть в ЕС. Поэтому её информируют, что она не может быть таким же членом энергетического пространства Евросоюза, как, например, Германия или Франция», — считает эксперт.

По его словам, «Украина заняла неконструктивную позицию, постоянно требуя увеличения ставок транзита».

«Другой трактовкой может являться то, что Украина, в принципе, идёт к выходу из той системы энергопоставок, которая сложилась ещё 50 лет назад, когда начались первые поставки советского газа в Австрию. Украина заняла неконструктивную позицию, некие активисты нападают на объекты энергетической инфраструктуры, после чего «Газпром» строит обходные газопроводы, и Украина может потерять ключевую роль транзитёра российского газа в ЕС и, соответственно, потерять статус безальтернативности», — сказал Юшков.

Эксперт также отметил, что каждая сторона в этом вопросе будет настаивать на своей точке зрения.

«Украина будет настаивать на второй трактовке, европейцы, наоборот, на том, что Украина не является членом ЕС, не обязана и не выполняет те требования к энергосистеме, которые есть в Евросоюзе, и, соответственно, не является членом европейского энергетического пространства», — объяснил он.

Ранее «Нафтогаз» заявил об угрозе исключения Украины из энергосообщества Евросоюза из-за решения правительства возложить специальные обязательства на субъекты рынка природного газа для поставок населению и предприятиям ТКЭ.