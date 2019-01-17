Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о взыскании с «Газпрома» $2,6 млрд и аресте активов

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что украинская компания близка к тому, чтобы взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд, присуждённых решением Стокгольмского арбитража.

«Даже если местные органы вынесли решение об аресте тех или иных активов «Газпрома», он будет эти решения опротестовывать, ссылаясь на решение самого Стокгольмского арбитража о том, что нельзя арестовывать активы до тех пор, пока не завершены все процессуальные разбирательства. В данном случае руководство «Нафтогаза» действует в рамках своих, а не компании, личных корыстных интересов», — считает Фролов.

Он также отметил, что представители «Нафтогаза» считают, что такие заявления усилят их переговорные позиции в ходе назначенных на 21 января консультаций между ними, российской стороной и представителями ЕС, касающихся транзита газа через Украину.

«Однако от России на эту встречу едет министр энергетики, и непонятно, на что рассчитывают в «Нафтогазе». Так что в заявлениях украинской стороны можно увидеть только попытку словесной интервенции перед переговорами. Озвучивается та информация, которая и так уже была всем известна. Её переупаковали и пытаются выдать за новую», — сказал эксперт.

Ранее глава «Нафтогаза» заявил, что близок к взысканию с «Газпрома» $2,6 млрд, присуждённых решением Стокгольмского арбитража.

По его словам, «Нафтогаз» уже начал получать средства, в том числе путём списания из прошлых платежей за транзит. Кроме того, отметил он, примерно в шести юрисдикциях инициированы процессы.