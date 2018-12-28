Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Шаг к стабилизации»: курды передали контроль над Манбиджем правительственным во...
Москва и Лондон запустили процесс восстановления дипотношений после инцидента в ...
Николай Вавилов. Китайские элиты ждут трудные времена
Лукашенко во второй раз забросит невод: президент Белоруссии снова прилетит в Мо...
Главная / Украина

Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о снижении транзита газа из-за «Северного потока»

28 декабря 2018, 18:39  •  121 • Украина
Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал RT заявление «Нафтогаза Украины» о том, что из-за роста поставок газа через «Северный поток» объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему снизились на 7%.
 
РИА Новости
 

«На Украине пытаются бороться с «Северным потоком», поэтому и возникают такие заявления. Но правда заключается в том, что транспортировка газа через Балтийское море, даже по действующим тарифам, существенно дешевле для «Газпрома», чем через территорию Украины. А когда есть возможность потратить меньше и при этом более эффективно доставить газ потребителям, любая компания выберет такой вариант», — сказал он.

По словам эксперта, если Украина хочет сохранить позицию транзитёра, то ей нужно не настаивать на блокировке альтернативных маршрутов, а предлагать более конкурентные варианты.

Ранее в «Нафтогазе» сообщили, что объёмы транзита газа через украинскую ГТС за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

121
Источник
Похожие новости
28 декабря 2018, 15:24
НБУ: банковский сектор Украины увеличил прибыль в 11 раз
28 декабря 2018, 02:24
В Совфеде прокомментировали планы Киева вновь пройти через Керченский пролив
28 декабря 2018, 18:39
Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о снижении транзита газа из-за «Северного потока»

28 декабря 2018, 18:39
В Киеве предложили провести заседание контактной группы по Донбассу
27 декабря 2018, 19:54
В Совфеде отреагировали на попадание украинского политолога в базу «Миротворца»
28 декабря 2018, 12:09
На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 46%
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
28 декабря 2018, 02:39
"Нафтогаз" под Новый год решил спасти украинский город от "холодомора&...
28 декабря 2018, 02:24
Стремительное сдерживание: названы предельные показатели скорости ракетного комплекса...
28 декабря 2018, 05:54
В посольстве рассказали, в чём США обвиняют задержанную в Финляндии русскую девушку
28 декабря 2018, 09:09
"Три причины, почему израильский ракетный налёт на Сирию был последний" — &...
28 декабря 2018, 12:24
″Їх треба потребляти″: Лолите припомнили ″клятых москалей-ворогив″
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
26 декабря 2018, 21:24
Нетаньяху «сорвался с цепи» после вывода войск США из Сирии
25 декабря 2018, 03:09
Президент Молдовы решил перейти Рубикон
22 декабря 2018, 23:09
Теперь иск против России сможет выиграть любой желающий
22 декабря 2018, 10:09
Потерявший активы в Крыму олигарх призвал украинцев "чуть-чуть потерпеть"
25 декабря 2018, 12:54
В шаге от химической атаки ВСУ? Украинские биолаборатории "ударили" по Одессе и могут дойти до Донбасса
22 декабря 2018, 14:54
Украинцы не хотят отвечать ни за президента, ни за себя
25 декабря 2018, 03:10
Канада начала что-то подозревать: Украина заняла 300 млн долларов на спутник, который никуда не полетел
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.