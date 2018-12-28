Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о снижении транзита газа из-за «Северного потока»

Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал RT заявление «Нафтогаза Украины» о том, что из-за роста поставок газа через «Северный поток» объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему снизились на 7%.

«На Украине пытаются бороться с «Северным потоком», поэтому и возникают такие заявления. Но правда заключается в том, что транспортировка газа через Балтийское море, даже по действующим тарифам, существенно дешевле для «Газпрома», чем через территорию Украины. А когда есть возможность потратить меньше и при этом более эффективно доставить газ потребителям, любая компания выберет такой вариант», — сказал он.

По словам эксперта, если Украина хочет сохранить позицию транзитёра, то ей нужно не настаивать на блокировке альтернативных маршрутов, а предлагать более конкурентные варианты.

Ранее в «Нафтогазе» сообщили, что объёмы транзита газа через украинскую ГТС за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».