Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о риске потери газового транзита

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT заявление главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о риске полной потери газового транзита при завершении строительства «Северного потока — 2».

«От Украины на Западе довольно сильно все устали — и эта история уже не так интересна. Поэтому они постоянно должны привлекать внимание, что они и делают, крича, что на них нападает Россия и вообще Россия хочет захватить весь мир, а они в авангарде обороны», — отметил эксперт.

По мнению Юшкова, есть надежда, что ситуация изменится после президентских выборов на Украине.

Ранее глава «Нафтогаза» не исключил полной потери газового транзита.

По его словам, Украина «потеряет весь транзит» из-за «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».