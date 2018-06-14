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Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о необратимых последствиях «Северного потока — 2»

14 июня 2018, 10:39  •  197 • Украина
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал в интервью RT заявление «Нафтогаза» о «необратимых последствиях» на газовом рынке Европы, к которым якобы приведёт реализация проекта «Северный поток — 2».
 
© РИА Новости
 

«В «Нафтогазе» сейчас боятся потерять свои доходы от транзита. Там система заточена и на обеспечение собственных потребителей, значит, с этим тоже могут возникнуть проблемы. Придётся всё серьёзно переделывать и модернизировать, а денег нет. Так что они просто опасаются за свою судьбу. В отношении европейской системы это всё выглядит совершенно странно. Проект «Северный поток — 2» реализует не только «Газпром», но и ряд европейских компаний, которые как раз и заинтересованы в повышении надёжности поставок. А украинская газотранспортная система находится в плачевном состоянии, Европа не хочет связываться с таким источником», — сказал Правосудов.

Ранее директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» приведет к «необратимым» последствиям на газовом рынке Европы.

По его словам, строительство газопровода нарушает европейское законодательство.

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