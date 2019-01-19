Эксперт оценил заявление МВД Украины о нарушающих закон кандидатах в президенты

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко прокомментировал в беседе с RT заявление министра внутренних дел страны Арсена Авакова о кандидатах в президенты, нарушающих избирательное законодательство.

Как отметил Аваков, нарушают закон Сергей Каплин, Анатолий Гриценко, Евгений Мураев, Андрей Садовый, Игорь Шевченко, Валентин Наливайченко.

Глава ведомства также добавил, что Нацполиция Украины фиксирует факты и получает заявления о возможных нарушениях избирательного процесса со стороны ещё не зарегистрированных, но уже публично заявивших о своём участии кандидатов.

По словам Охрименко, маловероятно, что все кандидаты в президенты страны будут равны перед законом.

«Понятное дело, что никакого равенства быть не может. Видели, какие действия предпринимал Аваков раньше, как он поддерживал радикалов... Понятное дело, что будут использовать его методы для того, чтобы снять с выборов неугодных кандидатов, когда будут кого-то отстранять абсолютно по надуманным причинам. Другое дело, что сложно сказать, на кого делает ставку Аваков. Он публично заявляет, что нейтрален, но врёт, конечно», — отметил эксперт.

Ранее Аваков назвал имена нарушающих избирательный закон кандидатов в президенты Украины.