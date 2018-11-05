Эксперт оценил заявление Мосийчука о Дне народного единства

Писатель, публицист и главный редактор радиокомпании «Голос России» Армен Гаспарян в беседе с ФАН оценил заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука о Дне народного единства в России.

«Говорить можно всё что угодно, Киев этим и пользуется. Но такие воинственные заявления следуют ровно в момент, когда на Украине обостряется социально-экономическая обстановка», — сказал он.

По его словам, это происходит для того, чтобы «перебить» информационную повестку.

Ранее Игорь Мосийчук пригрозил России оккупацией и разделением страны.