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Эксперт оценил заявление Мосийчука о Дне народного единства

05 ноября 2018, 16:24  •  47 • Украина
Писатель, публицист и главный редактор радиокомпании «Голос России» Армен Гаспарян в беседе с ФАН оценил заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука о Дне народного единства в России.
 
@igor.mosijcuk Facebook
 

«Говорить можно всё что угодно, Киев этим и пользуется. Но такие воинственные заявления следуют ровно в момент, когда на Украине обостряется социально-экономическая обстановка», — сказал он.

По его словам, это происходит для того, чтобы «перебить» информационную повестку.

Ранее Игорь Мосийчук пригрозил России оккупацией и разделением страны.

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