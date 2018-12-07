Эксперт оценил заявление МИД Словакии о главной теме для ОБСЕ в 2019 году

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака о том, что в ходе председательства страны в ОБСЕ в 2019 году главной темой будет Украина.

«Вряд ли ситуацию на Украине как-то изменит вмешательство Словакии, потому что это маленькая страна, совершенно не оказывающая влияния на мировые процессы. Даже если бы словаки и хотели исправить эту ситуацию, то у них бы не получилось. Есть уже пример более сильной Австрии, которая пыталась улучшить отношения России и Запада. Тем более на словаков будет оказываться давление со стороны США, которым, в свою очередь, не могут противостоять даже такие крупные страны, как Германия и Франция», — сказал эксперт.

По мнению Блохина, «главный вопрос, не станет ли после вмешательства ещё хуже».

«Всё зависит от того, придут ли к тому времени лидеры стран старой Европы к тому, что кризис на Украине может превратиться в полномасштабный конфликт, который не только навредит России, но и затронет другие страны. Это должно рационализировать лидеров стран и заставить их принимать конкретные и волевые решения», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел Словакии заявил, что считает Украину главной темой для ОБСЕ в 2019 году.

Также он отметил, что Братислава будет делать всё возможное для разрешения ситуации на Украине и оказания помощи пострадавшим в Донбассе.