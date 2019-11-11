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Эксперт оценил заявление Ляшко об отказе Киева от закупок электроэнергии у России
11 ноября 2019, 21:54 • 119 • Украина
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление бывшего депутата Верховной рады Олега Ляшко о решении Киева отказаться от закупок электроэнергии у России.
РИА Новости
По его мнению, в Киеве вновь начали политизировать эту историю, а возможные запреты могут привести лишь к переплате за электроэнергию, поскольку закупать её в России гораздо выгоднее.
«На Украине вернулись к закупкам у России ещё и потому, что это дало возможность экономить собственную энергию. У них уголь и газ преимущественно импортные, поэтому закупки электричества у России помогли немного снизить производство на своих станциях. Сейчас опять придётся платить за дорогую угольную и газовую генерацию», — пояснил Юшков.
Ранее политолог Евгений Бень в беседе с радио Sputnik оценил слова экс-депутата Верховной рады и главы Радикальной партии Олега Ляшко о том, что Украина прекратит закупать электроэнергию у России.
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