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Эксперт оценил заявление Коломойского о необходимости объявить дефолт на Украине

26 мая 2019, 16:09  •  143 • Украина
Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление бизнесмена Игоря Коломойского, отметившего необходимость объявить дефолт по внешним долгам Украины.
 
© Reuters
 

«Наверное, это было бы в какой-то степени выгодно нынешней власти. Можно было бы аргументировать населению, почему они так поступают. Это позволило бы списать все грехи на предыдущую власть. Это был бы интересный ход, он был бы выгоден новой власти», — пояснил Дудчак.

При этом эксперт предположил, что экономическая ситуация на Украине продолжит усложняться.

«В схеме сотрудничества с МВФ, ориентации на Запад выходов нет. Ситуация будет усложняться и далее. Это не значит, что голод наступит и исчезнут предприятия, но будет продолжаться отток населения, люди будут жить хуже... Я думаю, что у них будут консультации с кредиторами, как поступить в этом случае и как это будет удобнее кредиторам, а не Украине», — заключил Дудчак.

Ранее Коломойский заявил о необходимости объявить дефолт по внешним долгам Киева.

В качестве примера стран, реализовавших подобную инициативу, предприниматель назвал Аргентину и Грецию.

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