Эксперт оценил заявление Климкина о прекращении Венгрией выдачи паспортов украинцам

Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что венгерские консульства на территории Украины прекратили процедуры выдачи гражданства украинцам.

«Во-первых, консульство не может прекратить выдачу гражданства, поскольку это нарушение прав человека. Если кто-то направляет запрос на получение гражданства, его в любом случае будут реализовывать. Возможны изменения в работе. Например, какое-то территориальное консульство не может выдавать определённый ряд документов, поскольку находится под политическим ограничением. В таком случае, их можно получить в другом ближайшем. То есть, процесс не заблокирован, а только осложнён», — сказал он.

По словам Асафова, «говорить о том, что венгры перестали выдавать гражданство — типичная украинская позиция по созданию несуществующих заслуг».

«Приостановление в получении гражданства может быть, но любой человек всё равно получит его в другом консульстве, если имеет на это право. Климкин лукавит, занимается пиаром в горячий предвыборный период, ставит в заслугу нынешней украинской власти такие победы, которые во многом преувеличены», — считает эксперт.

Ранее Климкин заявил, что венгерские консульства на территории Украины прекратили процедуры выдачи гражданства украинцам. По его словам, «это уже хорошо».