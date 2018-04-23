Эксперт оценил заявление Климкина о мерах по сокращению числа украинских трудовых мигрантов в России

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что в России в настоящий момент проживают около 3 млн украинцев, но эту ситуацию необходимо менять.

«Мы привыкли к тому, что глупость украинских руководителей не имеет границ. Исходя из этого, можем ожидать, что будет выстроен ряд оградительных барьеров, но в настоящий момент законодательных инициатив подобного характера пока нет. Законодательство лояльно к этому вопросу. Украинская сторона может пойти на то, чтобы ограничить выезд на территорию России. Это может быть совершенно по-разному обосновано: и как посещение страны-агрессора, например, и недопущение частных визитов. Но для миллионов граждан Украины — это единственная возможность хоть как-то выживать в условиях, которые создали сами представители украинской власти. Экономика продолжает находиться в жесточайшем кризисе, продолжается повышение цен на ЖКХ, продукты питания, сокращение заработных плат. Граждане Украины ориентируются на работу вне своего государства, и Россия является наиболее близким соседом с фактически единой социокультурной общностью, где есть возможность заработать», — отметил Денисов.

Эксперт отметил, что помимо России украинцы активно едут работать в страны Евросоюза.

«С введением так называемого безвизового режима поток трудовой нелегальной миграции возрос в страны ЕС, в первую очередь в Польшу и в такие страны, как Чехия, Венгрия, Словакия, традиционные — Испания, Португалия, Италия. Равнозначное количество граждан Украины находится на заработках в России и странах ЕС. Ключевая проблема в том, что идёт отток трудовых ресурсов с Украины. Люди в подавляющем большинстве, больше 90%, социально не обеспечены и не защищены на территориях третьих государств, а потом они, не проработавшие ни дня на Украине, претендуют на украинскую пенсию», — заключил Денисов.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в России в настоящий момент проживают около 3 млн украинцев, но эту ситуацию необходимо менять.

