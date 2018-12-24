Эксперт оценил заявление Киева про утрату документов об «украинском Крыме»

Политолог Александр Асафов прокомментировал в разговоре с RT заявление бывшего руководителя Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа о том, что выгодные для Киева положения договора о дружбе с Россией отменять не стоило, потому что иначе не останется ни одного документа, «который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский».

«Когда велась дискуссия по поводу продления или непродления договора о дружбе, некоторые народные депутаты говорили о том, что там содержится в одной из статей пункт об уважении к территориальной целостности друг друга. Тогда было мнение о том, что если эта строчка исчезает из соглашений, то претензии по поводу Крыма предъявлять уже будет нельзя, как и кричать об аннексии. А тогда рассыпается основание для антироссийских санкций, которые так милы сердцу любого украинского политика. Но всё-таки было принято решение договор не продлевать, поскольку само его существование абсурдно, ведь остальные пункты не соблюдались Украиной», — считает эксперт.

По словам Асафова, сейчас мы наблюдаем, как на Украине бывшие чиновники и государственные деятели пытаются поднять свою значимость, высказывая отличающиеся от официальной позиции Киева мнения.

«Они это делают для придания себе репутационной важности. Подобные стенания не имеют ни содержания, ни смысла, кроме личного пиара господина Маломужа. Очевидно, он, как и многие другие украинские общественно-политические деятели, считает, что чем громче он заявляет о себе в горячий предвыборный период, тем выше вероятность того, что кто-то примет во внимание этот факт медийности и возьмёт его на работу. Насколько это прибавит очков в предвыборной гонке именно Маломужу, непонятно. Вполне возможно, ему удастся устроить какую-то карьеру. Но, скорее всего, нет, поскольку он не один говорит о подобных вещах», — сказал он.

Ранее Маломуж заявил, что выгодные для Киева положения договора о дружбе с Россией отменять не стоило, ведь без этого не останется ни одного документа, свидетельствующего о том, что Крым украинский.