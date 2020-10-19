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Эксперт оценил заявление Киева о "возвращении" Крыма через Белоруссию

19 октября 2020, 18:40  •  44 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Специалист напомнил о многочисленных "национально озабоченных" политиках в Незалежной
Предложение бывшего посла Украины в Минске Романа Бессмертного "вернуть" Крым в состав Незалежной с помощью Белоруссии вызывает лишь смех. Соответствующее заявление сделал руководитель национально-культурной организации "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
Ранее Роман Бессмертный выступил в эфире канала "Прямой" с заявлением о том, что Киев может "вернуть" полуостров благодаря многочисленным украинцам, проживающим на территории Белоруссии. По его словам, в республике имеется ряд районов и регионов, в пределах которых проживает огромное количество людей украинского происхождения. Бессмертный уверен, что именно таких людей можно задействовать в реализацию государственных амбиций.
Слова бывшего посла Незалежной, считает спикер – лишь мечты "национально озабоченных" представителей Украины, которые в реальности ничем не подкреплены и вызывают лишь иронию – очередной "сбитый летчик" пытается напомнить о своем существовании.
Такого рода заявления, уверен Чергинец, лишь в очередной раз доказывают необходимость присоединения Белоруссии к РФ.
"Нужно признавать Крым и строить союзное государство", – заявил эксперт в беседе с РИА "Новости".
Ранее в посольстве Украины в Финляндии выразили протест из-за обозначения на одном из местных телеканалов Крыма как территориальной части России.

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