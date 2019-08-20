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Эксперт оценил заявление Киева о «сложной зиме» из-за спора с Россией о газе

20 августа 2019, 15:54  •  50 • Украина
Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса о том, что период зимнего отопительного сезона может быть сложным из-за низких запасов угля на складах генерирующих компаний и споров с Россией по транзиту газа.
 
РИА Новости
 

Как отметил Дудчак, ничто не мешает Киеву договориться с Москвой о продлении контракта на транзит газа, кроме нежелания.

«Скорее всего, и в этом году всё обойдётся. Хотя и появляются некоторые факторы, влияющие на прохождение Украиной зимы», — сказал он.

В свою очередь, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что Москва предлагает заключить новый контракт и продолжить сотрудничество на взаимовыгодной основе.

«Есть предложение отказаться от судебных претензий в обмен на гарантии транзита хотя бы в каких-то объёмах», — отметил эксперт.

По его словам, тормозит диалог именно украинская сторона.

Ранее Герус выразил мнение, что зимний период будет сложным из-за споров с компанией «Газпром» по поводу транзита газа.

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