Эксперт оценил заявление Киева о «серой зоне» в Донбассе

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова, что украинские военные взяли под контроль почти всю «серую зону» в Донбассе.

«Это заявление сделано в контексте возможного обострения ситуации в Донбассе, такое развитие рассматривает команда Петра Порошенко. Фактически этим заявлением Киев признал, что не соблюдает минские договорённости. Это красноречиво говорит о том, что официальный Киев не заинтересован в мирном урегулировании конфликта. Это недружелюбное заявление не способствует установлению какого-то долгосрочного мира в этом регионе, я не исключаю того, что Порошенко всё ещё рассматривает вариант кратковременного обострения и может пойти на опасную провокацию», — отметил Мезюхо.

По словам эксперта, возможно, «Киев лукавит, хитрит, занимается дезинформацией».

«Тем не менее широко известны факты, что Киев стягивает вооружённые силы на границе с линией соприкосновения. Хотя бы исходя из этого надо не без внимания отнестись к этим словам: в любой момент Порошенко может пойти на дестабилизирующие действия, чтобы сохраниться у власти», — заключил Мезюхо.

Так называемая cерая зона в Донбассе отделяет ВСУ от сил самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее в ДНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона ВСУ с ядовитым веществом.