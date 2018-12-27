|
Эксперт оценил заявление Киева о «серой зоне» в Донбассе
27 декабря 2018, 10:09 • 168 • Украина
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова, что украинские военные взяли под контроль почти всю «серую зону» в Донбассе.
globallookpress.com © Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com
«Это заявление сделано в контексте возможного обострения ситуации в Донбассе, такое развитие рассматривает команда Петра Порошенко. Фактически этим заявлением Киев признал, что не соблюдает минские договорённости. Это красноречиво говорит о том, что официальный Киев не заинтересован в мирном урегулировании конфликта. Это недружелюбное заявление не способствует установлению какого-то долгосрочного мира в этом регионе, я не исключаю того, что Порошенко всё ещё рассматривает вариант кратковременного обострения и может пойти на опасную провокацию», — отметил Мезюхо.
По словам эксперта, возможно, «Киев лукавит, хитрит, занимается дезинформацией».
«Тем не менее широко известны факты, что Киев стягивает вооружённые силы на границе с линией соприкосновения. Хотя бы исходя из этого надо не без внимания отнестись к этим словам: в любой момент Порошенко может пойти на дестабилизирующие действия, чтобы сохраниться у власти», — заключил Мезюхо.
Так называемая cерая зона в Донбассе отделяет ВСУ от сил самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Ранее в ДНР заявили о прибытии в Донбасс эшелона ВСУ с ядовитым веществом.
Подпишитесь на нас
168
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
25 декабря 2018, 06:24
|
21 декабря 2018, 01:39
|
24 декабря 2018, 06:12
|
21 декабря 2018, 04:54
|
22 декабря 2018, 23:09
|
22 декабря 2018, 10:09
|
24 декабря 2018, 23:39