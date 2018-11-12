Эксперт оценил заявление Киева о противодействии «Северному потоку — 2»

Политолог Александр Асафов прокомментировал RT заявление Киева о том, что украинский лидер Пётр Порошенко и министр энергетики США Рик Перри обсудили противодействие проекту «Северный поток — 2».

«Соединённые Штаты в конфигурации своих действий на европейском энергетическом пространстве «Северный поток — 2» учитывают, как конструкцию, которая будет существовать», — сказал эксперт.

Асафов подчеркнул, что с американской стороны не идёт речи о том, чтобы мешать российскому проекту.

«Со стороны Америки ни о каком противодействии речи не идёт. Украина, конечно, будет мешать любому проекту, связанному с Россией», — отметил он.

Ранее в пресс-службе президента Украины заявили, что Порошенко на встрече с министром энергетики США обсудил противодействие проекту «Северный поток — 2».

В МИД Украины подчеркнули, что министр иностранных дел Павел Климкин и Рик Перри договорились «в дальнейшем противодействовать совместными усилиями реализации» проекта газопровода.