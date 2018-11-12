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Эксперт оценил заявление Киева о противодействии «Северному потоку — 2»
12 ноября 2018, 23:54 • 64 • Украина
Политолог Александр Асафов прокомментировал RT заявление Киева о том, что украинский лидер Пётр Порошенко и министр энергетики США Рик Перри обсудили противодействие проекту «Северный поток — 2».
© РИА Новости
«Соединённые Штаты в конфигурации своих действий на европейском энергетическом пространстве «Северный поток — 2» учитывают, как конструкцию, которая будет существовать», — сказал эксперт.
Асафов подчеркнул, что с американской стороны не идёт речи о том, чтобы мешать российскому проекту.
«Со стороны Америки ни о каком противодействии речи не идёт. Украина, конечно, будет мешать любому проекту, связанному с Россией», — отметил он.
Ранее в пресс-службе президента Украины заявили, что Порошенко на встрече с министром энергетики США обсудил противодействие проекту «Северный поток — 2».
В МИД Украины подчеркнули, что министр иностранных дел Павел Климкин и Рик Перри договорились «в дальнейшем противодействовать совместными усилиями реализации» проекта газопровода.
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