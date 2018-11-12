Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Госдеп США обещает все новые санкции, пока Россия не вернет Украине Крым
Вывод войск США из Афганистана может стать одним из вопросов на переговорах в Мо...
Обмен ударами: Израиль и Палестина возобновляют конфликт
Индо-Тихоокеанский регион: терминологический трюк или новые возможности для Росс...
Главная / Украина

Эксперт оценил заявление Киева о противодействии «Северному потоку — 2»

12 ноября 2018, 23:54  •  64 • Украина
Политолог Александр Асафов прокомментировал RT заявление Киева о том, что украинский лидер Пётр Порошенко и министр энергетики США Рик Перри обсудили противодействие проекту «Северный поток — 2».
 
© РИА Новости
 

«Соединённые Штаты в конфигурации своих действий на европейском энергетическом пространстве «Северный поток — 2» учитывают, как конструкцию, которая будет существовать», — сказал эксперт.

Асафов подчеркнул, что с американской стороны не идёт речи о том, чтобы мешать российскому проекту.

«Со стороны Америки ни о каком противодействии речи не идёт. Украина, конечно, будет мешать любому проекту, связанному с Россией», — отметил он.

Ранее в пресс-службе президента Украины заявили, что Порошенко на встрече с министром энергетики США обсудил противодействие проекту «Северный поток — 2».

В МИД Украины подчеркнули, что министр иностранных дел Павел Климкин и Рик Перри договорились «в дальнейшем противодействовать совместными усилиями реализации» проекта газопровода. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

64
Источник
Похожие новости
12 ноября 2018, 20:39
На Украине задержали экс-помощника депутата Рады по делу об убийстве Гандзюк
12 ноября 2018, 20:39
Эксперт оценил позицию СПЦ по действиям Константинополя на Украине
12 ноября 2018, 10:54
Приходько прервала интервью после вопроса о Тимошенко

12 ноября 2018, 17:24
В Кривом Роге прошли переговоры с захватившими здание «Криворожгаза»
12 ноября 2018, 20:39
Кличко обратился к Порошенко из-за срыва отопительного сезона в городах Украины
12 ноября 2018, 17:24
На Украине могут прекратить газоснабжение в одном из городов из-за долгов
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
11 ноября 2018, 20:24
Донбасс: выборы вопреки
11 ноября 2018, 18:54
Вы всё врете: Порошенко вывел из себя вопрос о рукопожатии Трампа
06 ноября 2018, 23:24
Старшеклассники в Киеве уже планируют поступать в вузы Донецка — там учат на русском
08 ноября 2018, 16:09
Сценарий ядерной войны: «США отзовут посла и ударят»
12 ноября 2018, 17:39
«Трусливая атака»: почему Нетаньяху покинул Париж
08 ноября 2018, 03:09
«Европе придется признать Крым российским» - Шредер
11 ноября 2018, 22:09
Киев готов «быстро и решительно» дерусифицировать Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.