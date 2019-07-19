Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин - на жалобы жителей Тулуна: Я специально и приехал, чтобы от вас это услыш...
Путин зашёл с тыла. Россия коварно сдерживает безудержный рост Латвии
В МИД России подчеркнули, какой вопрос точно не будет рассматриваться нормандско...
Адвокат напомнил о позиции Вышинского по вопросу обмена
Главная / В России

Эксперт оценил заявление Киева о предложении поменять Вышинского на Сенцова

19 июля 2019, 18:39  •  67 • В России

- То, что Вышинского в Киеве оставили под стражей, впрямую связано с тем, что в Москве не изменили меру пресечения 24 украинским морякам?

- Ну, видимо в такую игру играет Украина. Освободили бы моряков — скорее всего, освободили бы и Вышинского.

- А предложения о прямом обмене журналиста на конкретных персонажей, которые сейчас находятся в России…

- Это проявления глупости и наглости одновременно. Чего там больше, сказать сложно. Если речь о моряках — то можно было бы просто принять условия, предложенные ранее Россией. Зеленский, конечно, был недоволен реакцией главы МИДа, который сейчас в отпуске. Если бы Вышинский был ранее освобожден, то, мне кажется, моряков также бы передали Киеву. Но - не на условиях обмена.

Сенцов осуждён Северо-Кавказским окружным судом за терроризм. Фото: Пресс-служба уполномоченного по защите прав человека в РФ

- Но обмен все-таки однажды состоится? И, например, «режиссер» Сенцов, отбывающий срок, включен в схему обмена?

- Будет, обмен готовится. Но вышеупомянутое сочетании наглости и глупости создает проблемы там, где их могло бы не быть. Например, ставить условия совсем не стоило бы - когда заходит речь об урегулировании отношений между двумя странами. Если ты ставишь ультимативные условия руководству России - ты либо дурак, либо не хочешь скорейшего освобождения. Даже когда Трамп ставит условия — у него не всегда получается. А если ставит условия Зеленский, который пока никто и звать его никак, но он президент довольно большой европейской страны — этим ничего не добьешься.

- Но это же круто — ставить ультиматумы большому соседу?

- То, что ты ставишь себя крутым, совсем не делает тебя своим, например, в глазах националистов. Националисты Зеленского ненавидят. И он очень скоро почувствует это на своей шкуре в полной мере. Но, чем больше они будут проявлять свою ненависть, тем больше шансов, что он начнетет искать возможно более нормальных отношений с Россией.

- То есть, уточню, сейчас Сенцова на Вышинского впрямую никто не обменяет?

- Сейчас это невероятно. Но, думаю, в рамки большого обмена, который сейчас готовится, и бывший режиссер тоже, скорее всего, включен. Это можно ожидать через какое-то время после выборов в Раду.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
18 июля 2019, 21:24
«Ход движения поездов будет плавным и почти бесшумным»: строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту
19 июля 2019, 12:09
Владимир Путин проводит совещание о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области: прямая онлайн-трансляция
19 июля 2019, 18:39
Эксперт оценил заявление Киева о предложении поменять Вышинского на Сенцова
19 июля 2019, 12:09
Порошенко в Европарламенте пустили только на галерку
19 июля 2019, 15:24
Существование тайных тюрем против инакомыслящих на Украине получило новые подтверждения
19 июля 2019, 12:09
Зеленский предложил обменять террориста на журналиста
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 июля 2019, 04:09
Только на галерку: "Откосившего" от допроса следователей Порошенко не ждали...
19 июля 2019, 04:09
Разговор шел не о спутниках: Кивающие на вину России по делу MH17 Нидерланды отчитали...
19 июля 2019, 07:24
Филигранный удар по аравийскому «Пэтриоту» засветил критические недостатки радаров AN...
19 июля 2019, 00:54
Любимые блюда Путина, Ельцина и Брежнева: Повар раскрыл секреты кремлевской кухни
19 июля 2019, 13:54
"Организатор афер и хаоса": Призвавшей к санкциям против РФ новой главе ЕК ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2019, 23:24
Меведчука затравили в Сети за рассекречивание главного "кукловода" Киева
15 июля 2019, 15:39
Секреты российских "Авангардов" и "Кинжалов" продавали за границу под прикрытием грантов - СМИ
17 июля 2019, 19:24
«Люди сознание теряют от такого зрелища»: почему жители Ржева вынуждены хоронить умерших на затопленном кладбище
18 июля 2019, 18:09
«Наглядная либерализация»: Госдума отменила уголовную ответственность за покупку шпионских гаджетов в бытовых целях
16 июля 2019, 04:39
"Их призывали прийти на место, где их потом убьют и заснимут": Канадский профессор – о том, кто расстреливал на Майдане
16 июля 2019, 07:54
"А с именами детей, убитых на Донбассе?": Нацепившему желтые браслеты Зеленскому задали "наивный" вопрос
18 июля 2019, 02:09
"Вова, на дорогу смотри": Разболтавшегося о Путине Зеленского "вернули на землю"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.