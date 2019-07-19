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Эксперт оценил заявление Киева о предложении поменять Вышинского на Сенцова
19 июля 2019, 18:39 • 67 • В России
- То, что Вышинского в Киеве оставили под стражей, впрямую связано с тем, что в Москве не изменили меру пресечения 24 украинским морякам?
- Ну, видимо в такую игру играет Украина. Освободили бы моряков — скорее всего, освободили бы и Вышинского.
- А предложения о прямом обмене журналиста на конкретных персонажей, которые сейчас находятся в России…
- Это проявления глупости и наглости одновременно. Чего там больше, сказать сложно. Если речь о моряках — то можно было бы просто принять условия, предложенные ранее Россией. Зеленский, конечно, был недоволен реакцией главы МИДа, который сейчас в отпуске. Если бы Вышинский был ранее освобожден, то, мне кажется, моряков также бы передали Киеву. Но - не на условиях обмена.
Сенцов осуждён Северо-Кавказским окружным судом за терроризм. Фото: Пресс-служба уполномоченного по защите прав человека в РФ
- Но обмен все-таки однажды состоится? И, например, «режиссер» Сенцов, отбывающий срок, включен в схему обмена?
- Будет, обмен готовится. Но вышеупомянутое сочетании наглости и глупости создает проблемы там, где их могло бы не быть. Например, ставить условия совсем не стоило бы - когда заходит речь об урегулировании отношений между двумя странами. Если ты ставишь ультимативные условия руководству России - ты либо дурак, либо не хочешь скорейшего освобождения. Даже когда Трамп ставит условия — у него не всегда получается. А если ставит условия Зеленский, который пока никто и звать его никак, но он президент довольно большой европейской страны — этим ничего не добьешься.
- Но это же круто — ставить ультиматумы большому соседу?
- То, что ты ставишь себя крутым, совсем не делает тебя своим, например, в глазах националистов. Националисты Зеленского ненавидят. И он очень скоро почувствует это на своей шкуре в полной мере. Но, чем больше они будут проявлять свою ненависть, тем больше шансов, что он начнетет искать возможно более нормальных отношений с Россией.
- То есть, уточню, сейчас Сенцова на Вышинского впрямую никто не обменяет?
- Сейчас это невероятно. Но, думаю, в рамки большого обмена, который сейчас готовится, и бывший режиссер тоже, скорее всего, включен. Это можно ожидать через какое-то время после выборов в Раду.
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