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Эксперт оценил заявление Киева о поставках дизтоплива из России

07 августа 2019, 19:09  •  207 • Украина
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление представителя президента Украины в кабинете министров Андрея Геруса о поставках дизельного топлива из России.
 
© «Укртранснафта»
 

«Происходит естественный процесс — Россия отказалась от продажи ряда ГСМ Украине, той приходится замещать поставки у другого ближайшего соседа. Для Минска Украина становится основным рынком сбыта нефтепродуктов с соответствующими прибылями и возможностями», — сказал Юшков.

Как отметил эксперт, у Украины есть шесть нефтеперерабатывающих заводов, но реально функционирует только один — Кременчугский, поэтому за счёт своих ресурсов страна обеспечить себя топливом не в состоянии.

Юшков добавил, что остановленные десять лет назад заводы необходимо ремонтировать и модернизировать, а средств на это у Украины нет.

Ранее в Киеве назвали способы замещения поставок дизтоплива из России.

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