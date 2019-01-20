Эксперт оценил заявление Гройсмана о четырёх шагах к энергонезависимости Украины

Заместитель директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал RT заявление украинского премьера Владимира Гройсмана, который назвал четыре главных шага к энергонезависимости Украины.

«Я бы сказал, что гибридное оружие против населения Украины — правительство страны, которое с 2014 года подняло цены более чем в 10 раз для своих граждан, мотивируя это как раз энергетической независимостью от российского газа. А сейчас планируют под давлением внешних кредиторов повысить их ещё примерно в два раза», — сказал эксперт.

По его словам, «если украинское правительство реализует все эти планы, то да, энергетическая независимость от иностранных поставщиков произойдёт».

«Но это произойдёт ценой того, что просто не останется потребителей. Потому что очевидно, что при таких ценах на газ простые люди и промышленные потребители на Украине не будут способны покупать и оплачивать его», — заключил Гривач.

Ранее Гройсман заявил, что Украина отказалась от российского газа, который, как считает премьер, «использовался как гибридное оружие», и теперь для энергонезависимости необходимо предпринять четыре шага.

По его словам, надо увеличить добычу украинского газа, добиться энергоэффективности и интеграции украинской ГТС в европейский рынок, а также защитить украинцев, которые не в состоянии полностью платить за коммунальные услуги через систему субсидий.