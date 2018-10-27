Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Израиль увидел связь между ракетами ХАМАС и руководствами Сирии и Ирана
«США готовят войну»: Россия выступила в ООН
Россия одолжит Кубе $50 миллионов на покупку своих танков и вертолетов
Израиль разгромил сектор Газа в ответ на удары палестинцев
Главная / Украина

Эксперт оценил заявление главы «Нафтогаза» о состоянии экономики Украины

27 октября 2018, 17:54  •  116 • Украина
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал RT заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что шансы Украины выйти в лидеры по экономическому развитию падают в геометрической прогрессии.
 
© Виталий Белоусов РИА Новости
 

По словам эксперта, Украина «находится на пути к XV веку по структуре производства».

«Происходит упадок городов, деградация промышленного производства, потому что большое количество квалифицированных, грамотных и непьющих людей уехали c Украины работать в Россию, Казахстан, Польшу и другие страны. Государство осталось не с самым лучшим составом трудовых ресурсов и при этом под жесточайшим диктатом МВФ и ЕС… Государственная политика убила внутренний рынок, просто разорила потребителя и будет разорять его дальше, потому что повышение цены на газ, предусмотренное в связи с требованиями МВФ, ещё больше понизит уровень жизни и потребления», — отметил эксперт.

Колташов также добавил, что в стране запущены «глубоко деструктивные» процессы.

«Идёт фактически распад единого рынка, полноценного административного регулирования, потеря контроля над бюрократией. Даже той, которая была до 2014 года. Стремительный рост низовой и среднего уровня коррупции. Наличие вооружённых банд... Какой рынок капитала и свободная конкуренция? Чтобы обеспечить какую-то свободную конкуренцию, нужен закон и порядок», — подчеркнул он.

Ранее глава «Нафтогаза» заявил, что Украина является «классическим фейл-кейсом», шансы которого выйти в лидеры падают в геометрической прогрессии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

116
Источник
Похожие новости
26 октября 2018, 22:24
В Совфеде оценили возможность правовых последствий резолюции по Азовскому морю для России
27 октября 2018, 17:54
Эксперт оценил заявление главы «Нафтогаза» о состоянии экономики Украины
26 октября 2018, 19:09
Масштабы евроинтеграции: почему граждане Украины лидируют по числу получаемых видов на жительство в ЕС

27 октября 2018, 17:54
На Украине планируют повышать цены на газ в три этапа
26 октября 2018, 19:09
УПЦ МП прокомментировала заявление УПЦ КП о смене своего названия
27 октября 2018, 01:39
«Сомнительное обоснование»: зачем США поставили в Европу крупнейшую за последние 20 лет партию боеприпасов
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
27 октября 2018, 01:54
Рядом с Румынией украинские пограничники обстреляли толпу людей, трое ранены - видео
27 октября 2018, 08:24
Германия поставила точку в блефе Трампа: Европа выбрала Россию и газ
27 октября 2018, 05:09
Яма на ровном месте: В Турции земля разверзлась под ногами прохожих - видео
27 октября 2018, 01:54
Следующим плацдармом будет Азов: Политолог объяснил выгоду Запада от украинской агони...
27 октября 2018, 01:54
Достаточно объявить войну: На Украине придумали, как заглушить Россию в Совбезе ООН
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
25 октября 2018, 20:39
Болтон был явно удивлен нежеланием Путина заигрывать и нравиться - Соловьев
21 октября 2018, 22:24
Минобороны России начало подготовку офицеров военного времени
22 октября 2018, 17:54
Терпение России вышло: Санкции против Украины могут стать небывало жесткими – эксперты
23 октября 2018, 03:40
Свидомые облили ненавистью сбежавшую в Киев российскую либералку (Руслан Осташко)
27 октября 2018, 08:24
Германия поставила точку в блефе Трампа: Европа выбрала Россию и газ
24 октября 2018, 02:24
Бывший хозяин «Черкизона» написал Путину «покаянное письмо» - СМИ
22 октября 2018, 04:54
Македонские депутаты подписали приговор Ципрасу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.