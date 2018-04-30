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Эксперт оценил заявление главы МИД Эстонии о намерении говорить с Россией с позиции силы

30 апреля 2018, 11:39  •  286 • Украина
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Эстонии о том, что стране следует выстраивать отношения с Россией с позиции силы. Также министр иностранных дел Эстонии обвинил Москву в якобы участии в военной операции на востоке Украины.
 
Reuters
 

«Эстония, как и другие прибалтийские страны, видит в противостоянии Запада и России определённую выгоду для себя. Но непонятно, почему тот же министр не вспоминает об утечке переговоров по телефону между верховным представителем ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон и главой МИД Эстонии Урмасом Паэтом о том, что расстрел на «майдане» был делом рук оппозиции для нагнетания ситуации. Совершенно ушло в тень, между тем это проливает свет на происхождение власти на нынешней Украине. Никаких доказательств того, что российские войска якобы присутствуют на востоке Украины, министр не привёл. Соответственно, это можно расценивать как акт пропагандистской информационной войны», — отметил Безпалько.

По словам эксперта, на подобные заявления о разговоре с Россией с позиции силы стоит реагировать спокойно.

«Что касается того, как следует разговаривать с Россией, безусловно, эстонский министр чувствует себя, вероятно, несколько не соответствующим уровню российского министра. Просто в силу разности потенциалов Эстонии и России. Действительно, у его коллег из западной группы... такой проблемы нет. Поэтому я бы спокойно стал реагировать на такие заявления, думаю, их будет ещё много. Надо отслеживать именно действия наших западных коллег», — заключил Безпалько.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что с Россией необходимо выстраивать диалог с позиции силы.

3 апреля американский президент Дональд Трамп во время встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы в Вашингтоне заявил, что только глупые люди не согласны с тем, что налаживание отношений между США и Россией — это хорошо, а не плохо.

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