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Эксперт оценил заявление депутата Рады об угрозе экономике Украины

10 декабря 2018, 11:39  •  143 • Украина
Президент Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады от Оппозиционного блока Владимира Гусака о возможных последствиях для экономики Украины из-за военного положения.
 
©Svancara Petr/CTK globallookpress.com
 

По словам депутата, потери могут измеряться «миллиардами долларов».

Как отметил Охрименко, отрицательное влияние на экономику будет связано с действиями украинского бизнеса, который в условиях военного положения будет перестраховываться и сокращать производство. 

«В любом случае (военное положение. — RT) повлияет, и повлияет отрицательно. Но на экспорт-импорт это не повлияет, контракты заключаются. На что уже заметно влияет — любой бизнес, когда вводится военное положение, думает, как это пережить. Сейчас ряд предприятий — и средних, и крупных — начали сворачивать производство. Непонятно, сколько продлится военное положение, есть масса рисков политического характера», — полагает Охрименко.

По словам эксперта, любой бизнесмен понимает, что «в таких условиях надо деньги вывести в оффшоры, минимизировать производство, никаких новых инвестиций не делать и вообще переждать».

«Военное положение спровоцировало, чтобы украинский бизнес «сжимался». Думаю, что как минимум 1% ВВП мы потеряем, может, даже больше», — заключил Охрименко. 

Ранее депутат Рады заявил об угрозе экономике Украины из-за военного положения.

29 ноября в ряде украинских областей вступил в силу закон о военном положении.

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