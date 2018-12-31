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Эксперт оценил заявление депутата Рады о жертвах ради транша МВФ

31 декабря 2018, 18:09  •  66 • Украина
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал RT слова депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что Киев жертвует здоровьем граждан ради очередного транша МВФ.
 
Reuters
 

«Украина не первый раз жертвует своей экономикой, здоровьем граждан и собственной промышленностью ради кредитов МВФ и вхождения, как они думают, в европейскую семью. Конечно, там их никто сильно не ждёт, но жертвы всё равно приносятся, скорее уже ритуальные. Понятно, что путь, по которому идёт нынешняя украинская власть, ведёт в никуда и критиковать его можно с любой точки зрения. Он выстлан потерянными потребностями, жизнями и благосостоянием украинцев», — считает эксперт.

По его словам, критика со стороны Рабиновича вполне объективная, но звучать она может по совершенно разным причинам.

«Например, из-за начавшейся 31 декабря избирательной кампании президента и желания помочь тому или иному кандидату. Но не столь важно, сколько и какие причины лежат в основе этой критики, важно, что она отражает суть вещей для жителей Украины», — сказал Солонников.

Эксперт также объяснил, почему Украине могут быть необходимы транши Международного валютного фонда.

«Если бы их не было, то Украина, скорее всего, в феврале-марте оказалась бы в состоянии дефолта. Если говорить о текущей ситуации, то транши — возможность его отсрочить и выплатить ранее набранные долги. Но украинское общество сейчас переживает трудные времена не для того, чтобы потом заработали какие-то новые экономические институты, а просто так. Всё это — оттягивание неизбежного», — заключил эксперт.

Ранее в Верховной раде заявили, что Министерство социальной политики сократило нормы потребления некоторых продуктов более чем в два раза.

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