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Эксперт оценил заявление депутата Рады о возможности новой провокации

03 декабря 2018, 13:54  •  103 • Украина
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что ради продления военного положения на Украине президент страны Пётр Порошенко может пойти на новую провокацию.
 
© Tarasov globallookpress.com
 

«После инцидента в Керченском проливе Порошенко получил результаты на внешнеполитическом фронте, а на внутриполитическом его же депутаты не дали этого сделать, так как ограничили военное положение временным промежутком, 30 днями, и приняли закон о том, что выборы состоятся 31 марта. А рейтинг украинского лидера не растёт. Ему только и остаётся, что попытаться устроить новую провокацию», — сказал он.

Жарихин отметил, что устраивать провокацию на земле Порошенко побоится и, скорее всего, продолжит морские.

По мнению эксперта, Мураев надеется «предотвратить эти действия со стороны Порошенко».

«Порошенко всё это обосновывает различными мифическими угрозами со стороны России. А Мураев совершенно чётко заявил, что на самом деле украинский президент всё это делает для того, чтобы выйти во второй тур выборов и попытаться победить», — заявил он. 

Ранее в Раде заявили о возможности нового инцидента ради продления военного положения на Украине.

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