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Эксперт оценил заявление депутата Рады о путях достижения мира в Донбассе

30 января 2019, 10:39  •  54 • Украина
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Николая Скорика о том, что мир в Донбассе возможен при выполнении Минских соглашений и достижении компромисса между сторонами конфликта.
 
РИА Новости
 

«Я думаю, что все этого хотят, только по-разному понимают этот мир. Потому что этот конфликт ослабляет Украину и не способствует нормальному развитию страны. Действительно были выработаны оптимальные основы для этого в виде Минских соглашений. Отрадно, если в украинской Раде появляются люди, которые доходят до этой идеи и понимают, что минские договорённости были достигнуты не для того чтобы поставить галочку в переговорах, а для того, чтобы создать реальную основу для выхода из кризиса», — сказал он.

По мнению эксперта, «мир в Донбассе достижим, но это вопрос времени».

«Хотелось бы, конечно, чтобы этот вопрос был разрешён поскорее, и разрешён на основе минских договорённостей, которые позволяют восстановить нормальную жизнь в регионе. Я думаю, что все те манёвры, которые мы ранее наблюдали вокруг минских договорённостей — идеи по изменению высказывали и американские представители, и другие представители — они не привились и не нашли отклика. Это в очередной раз доказывает, что Минские соглашения являются оптимальным вариантом, и им надо следовать», — заявил он.

Ранее депутат Рады назвал два способа достижения мира в Донбассе.

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