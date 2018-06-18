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Эксперт оценил заявление депутата Рады о надвигающейся на Украину катастрофе

18 июня 2018, 08:54  •  201 • Украина
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что на Украине назревает катастрофа.
 
globallookpress.com © Sergey Kovalev/Russian Look
 

«Сейчас уже глупо кричать, что надвигается катастрофа. Это нужно было делать в то время, когда шла дискуссия, подписывать или не подписывать соглашения о зоне свободной торговли с Европой. Ничего удивительного и необычного не произошло, это всё результат тех действий, которые проводило руководство страны, нормальные и совершенно предсказуемые последствия подписания соглашений с Евросоюзом и всей той политики, которую проводила нынешняя власть. В соглашениях, кстати, это всё было чётко написано. У Украины нет никаких прав, и она должна принимать всё, что решено Европейским союзом, не имея возможности на эти решения влиять. Поздно плакать по этому поводу», — рассказал Дудчак.

Ранее депутат Верховной рады заявил, что на Украине назревает катастрофа. По его словам, европейские государства «под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство Украины».

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