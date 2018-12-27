Эксперт оценил заявление Австрии о недопустимости притеснения СМИ на Украине

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая назвала недопустимым ограничение свободы СМИ на Украине.

«Если размышлять в рамках нормальной логики, то, наверное, украинские власти и политические деятели должны обратить на это внимание. Но зачастую они действуют вопреки нормальной логике, вопреки здравому смыслу и вопреки какому-либо понятному ориентиру. У них какое-то такое озлобление наблюдается. Наверное, оно проистекает из общего состояния экономики и политики в стране, где происходит деградация, и перебрасывается на всех и вся», — сказал он.

Эксперт отметил, что российская сторона не раз привлекала внимание к этой проблеме.

«Отрадно, что и наши европейские партнёры постепенно проникаются мыслью о том, что украинские власти и украинских политиков надо возвращать к нормальной жизни. Им надо раз за разом напоминать о том, какие принципы считаются нормальными и каких принципов стоит придерживаться… Хочется надеется, что за этим последует заявление и других министров ЕС и Европы в целом», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала недопустимым ограничение свободы СМИ на Украине.

27 декабря стало известно, что австрийский журналист Кристиан Вершутц призвал власти Австрии оказать влияние на Киев из-за угроз на Украине.