Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Кто вмешивался в выборы в США?": Соловьев задал неудобный вопрос Ваши...
Выборы в США — это "деньги, которые определяют, кто будет у власти": Я...
Советник Порошенко: ВСУ взяли под контроль «серую зону»
Константинопольский патриарх отжал недвижимость у украинских раскольников
Главная / Украина

Эксперт оценил заявление Австрии о недопустимости притеснения СМИ на Украине

27 декабря 2018, 16:39  •  97 • Украина
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая назвала недопустимым ограничение свободы СМИ на Украине.
 
Reuters
 

«Если размышлять в рамках нормальной логики, то, наверное, украинские власти и политические деятели должны обратить на это внимание. Но зачастую они действуют вопреки нормальной логике, вопреки здравому смыслу и вопреки какому-либо понятному ориентиру. У них какое-то такое озлобление наблюдается. Наверное, оно проистекает из общего состояния экономики и политики в стране, где происходит деградация, и перебрасывается на всех и вся», — сказал он.

Эксперт отметил, что российская сторона не раз привлекала внимание к этой проблеме.

«Отрадно, что и наши европейские партнёры постепенно проникаются мыслью о том, что украинские власти и украинских политиков надо возвращать к нормальной жизни. Им надо раз за разом напоминать о том, какие принципы считаются нормальными и каких принципов стоит придерживаться… Хочется надеется, что за этим последует заявление и других министров ЕС и Европы в целом», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала недопустимым ограничение свободы СМИ на Украине. 

27 декабря стало известно, что австрийский журналист Кристиан Вершутц призвал власти Австрии оказать влияние на Киев из-за угроз на Украине.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

97
Источник
Похожие новости
26 декабря 2018, 21:09
Украина сохранит усиленный контроль за въезжающими в страну россиянами
27 декабря 2018, 16:24
Константинопольский патриарх отжал недвижимость у украинских раскольников
27 декабря 2018, 13:24
«Классик военного искусства»: какую роль Василий Маргелов сыграл в истории отечественных вооружённых сил

26 декабря 2018, 21:09
СНБО Украины ввёл дополнительные санкции против России
27 декабря 2018, 16:39
Гройсман дал прогноз по росту экономики Украины в 2019 году
26 декабря 2018, 17:54
«Нарушают профессиональную этику»: как The Times написала о воюющих на Украине боевиках ИГ
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
27 декабря 2018, 03:54
Американские "невидимки" F-22 и F-35 стали "жертвами" явного упущ...
27 декабря 2018, 02:09
«Если бы на Донбассе воевали чеченцы, результат был бы мгновенным»: в республике отве...
27 декабря 2018, 03:54
"Чеченцы бы сразу принесли результат": Умаров ответил на статью The Times о...
27 декабря 2018, 03:54
Шантаж Лукашенко на мотив «не братья» (Руслан Осташко)
27 декабря 2018, 10:24
"Двоих убили, я не хочу быть следующим": Австрийский журналист на Украине в...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
23 декабря 2018, 08:54
"Как тут не вспомнить крылатое выражение Лаврова": Обнародован список стран, не поддержавших Россию в ООН
25 декабря 2018, 15:54
В Раде предложили «выгнать МВФ из страны»
22 декабря 2018, 13:24
"Цэ остаточнэ прощевай": Гаспарян о позоре и предательстве ″Нафтогаза″
26 декабря 2018, 11:39
″Петро жестоко отомстит″: Гаспарян о шагах Порошенко после окончания военного положения
21 декабря 2018, 19:24
Коломойский — о Порошенко: Он аморальный тип. Вот нахрена он послал туда наши корабли?!
20 декабря 2018, 20:39
«Отпустите нас!»: Украинские моряки требовали в суде освободить их из-под ареста
22 декабря 2018, 23:09
Украинский олигарх посоветовал Порошено и Турчинову с их детьми отправиться на корабле через Керченский пролив
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.